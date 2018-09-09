إدارة الخدمات الصحية بطبرق تكرم موظفيها المتقاعدين

قامت إدارة الخدمات الصحية بطبرق أمس السبت إحتفالا لتكريم عدد من موظفي الإدارة المتقاعدين وذلك بقاعة فندق باب طبرق بالمدينة.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية بطبرق عبدالمنعم أسويكر لـ«بوابة الوسط» الأحد «قمنا بهذا الاحتفال لتكريم رجال وسيدات بحجم وطن قدموا الكثير لقطاع الصحية في مدينة طبرق وقضوا أكثر من 40 عام في العمل دون إنقطاع وكانوا مثالا يتحذى به في التفاني والمهنية والإخلاص في العمل».

وأضاف أسويكر لـ«يكون هذا التكريم بمثابة تذكير لكل العاملين بقطاع الصحة الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل راحة المريض رغم قلة الإمكانات وسنكرم الجميع وخاصة المثابرين عندما تأتي الفرصة وتتوفر الإمكانات».

وحضر هذا التكريم وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب ومدير الصحة السابق الدكتور مفتاح أرحومة وعدد من موظفي قطاع الصحة بمدينة طبرق.