أكثر من 20 نائبًا يطالبون باستعجال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

دعا 23 عضوًا من أعضاء من مجلس النواب إلى التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ووجه النواب في بيان أصدروه ليل السبت نداءً إلى «الشعب الليبي، بدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت يمكن للمفوضية إجراؤها فيه».

وأهاب النواب الموقعون على البيان بزملائهم في المجلس إلى «إنهاء الاستحقاق المتعلق بالتصويت على قانون الاستفتاء، أو إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات بالاتفاق مع مجلس الدولة عبر سن قانون الانتخابات، بهدف الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية».

وطالب النواب في بيانهم جميع الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد بأن «تدعم خيار الانتخابات الذي يصون كرامة الشعب الليبي ويعيد له حقه في تقرير مصيره واختيار السلطة التي تمثله».