رصف طريق رئيسي في طبرق تعثر تنفيذه منذ أكثر من 5 سنوات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 08 سبتمبر 2018, 10:12 مساء

شرعت الشركة المنفذة لمشروع رصف طريق عمر المختار الواقع خلف مركز طبرق الطبي، السبت، في أعمال رصف وتعبيد الطريق، المتعثر منذ أكثر من خمس سنوات، تحت إشراف جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بطبرق.

وقال مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بطبرق المهندس طاهر طيب، لـ«بوابة الوسط»، إن طول الطريق المزدوج يبلغ 6800 متر، بواقع 3400 متر لكل طريق، متوقعًا أن تساهم عملية الرصف في حل مشكلة الازدحام المروري على الطريق الرابط بين مناطق شرق وغرب المدينة، والحد من استخدام طرق وسط المدينة الرئيسية والفرعية.

وأشار طيب، إلى أن المشروع كان توقف العمل به منذ العام 2013 «ولم تخصَّص له أية أموال منذ ذلك التاريخ»، لافتًا إلى أن رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني وافق على تخصيص أربعة ملايين دينار لشراء مادة البيتومين (الأسفلت) لرصف الطريق خلال زيارته الأخيرة إلى طبرق.

وذكر طيب أن القيمة المالية المخصصة لشراء مادة البيتومين من قبل الحكومة الموقتة «غطت أكثر من نصف قيمة مادة البيتومين، لكن الشركة المنفذة قامت بالفعل بتوريد جزء من المادة لأن سعرها مرتفع جدًّا».

ويأمل مدير جهاز مشروعات الإسكان والمرافق بطبرق، المهندس طاهر طيب، أن تتوافر مادة البيتومين بأسعار أقل، مؤكدًا أنهم سيستمرون في العمل رغم ذلك وسيخاطبون الحكومة لدعم استكمال رصف الطريق، مشيرًا إلى أنهم لن يتوقفوا «إلا في حالة واحدة وهي عدم توافر المادة أو حصول مشاكل تمنع التوريد من غرب ليبيا لأن المادة غير متوافرة إلا في مدينتي مصراتة أو طرابلس».

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