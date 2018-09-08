اختتام مهرجان «الأمل والطفل» ببلدية جالو

اختتم مركز «الرّمال الذهبية للفنون»، مساء أمس الجمعة، مهرجانًا تحت شعار «الأمل والطفل» في نسخته الثانية، الذي استمر لمدة ستة أيام في متنزه وملاهي ششي العائلي بالبلدية.

وأُقيمت خلال المهرجان عدة فعاليات وفقرات متنوعة ورقصات غنائية ومسرحيات فكاهية ومسابقات ترفيهية، في أجواء مرحة لمستها عدسة «بوابة الوسط» في وجوه الأطفال والعائلات.

وقال مدير المركز، مصطفى الحمادي، أن المهرجان جاء بتنظيم مركز «الرّمال الذهبية» وبمشاركة أربع جمعيات خيرية من مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة، وبرعاية شركة صناع الأوائل للتعليم والتدريب.

وأوضح الحمادي، أن الغرض من المهرجان رسم البهجة على وجوه الأطفال والعائلات مطالبًا بالدعم المعنوي والمادي لإقامة المهرجان، الذي شهد حضورًا كبيرًا من أهالي مدن الواحات والجاليات الأجنبية المقيمة بالمدينة.