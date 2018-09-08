عودة التيار الكهربائي إلى محطات المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 سبتمبر 2018, 02:10 مساء
محطة الرويس لتوليد الكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تغذية جميع محطات التحويل بالمنطقة الغربية التي تضررت جراء الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها ضواحي جنوب طرابلس، مشيرة إلى الدخول بوحدات توليد على الشبكة بقدرة إنتاجية تبلغ 2200 ميجاوات.

وأشارت، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه جاري العمل على إرجاع خمس وحدات توليد في محطة الزاوية المزدوجة ووحدتي توليد في محطة جنوب طرابلس وأربع وحدات توليد في محطة الخمس بقدرة 1600 ميجاوات.

وتواصل الفرق الفنية بالشركة العامة للكهرباء صيانة الدوائر التي تضررت بفعل الاشتباكات ، وتقييم الأضرار التي لحقت بمكونات ودوائر نقل الطاقة الكهربائية بالشبكة العامة للكهرباء.

ونوهت الشركة إلى صعوبات مراقبة الشبكة من خارج غرفة التحكم الرئيسية في (بوابة الجبس وطريق السواني) لصعوبة الوصول إليها وبإمكانيات متواضعة.

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