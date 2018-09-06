سلامة يناقش التدابير العاجلة لعودة الحياة الطبيعية إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 سبتمبر 2018, 03:30 مساء
جانب من اللقاء في مقر مجلس بلدية طرابلس المركز. (المكتب الإعلامي)

ناقش المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة ظهر الخميس، مع عمداء بلديات طرابلس الكبرى التدابير العاجلة لعودة الحياة الطبيعية إلى العاصمة، والتي تعد جزءًا من عملية وقف إطلاق النار.

كما بحث المسائل العالقة ذات الطابع الإغاثي بعد الهجوم المسلح الذي تعرضت له طرابلس، على يد ما يسمى «اللواء السابع» المعروف محليًا بـ«الكانيات»، وما نتج منه من معاناة بين صفوف المدنيين.

حضر اللقاء نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو، ووكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني لطفي المغربي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أعلنت مساء الثلاثاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس وإعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة.

جانب من اللقاء في مقر مجلس بلدية طرابلس المركز. (المكتب الإعلامي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئاسي: السراج يتولى مهام واختصاصات وزير الدفاع
ليبيا
صحف إنجليزية: صلاح انتصر في صراعه مع اتحاد الكرة المصري
رياضة عالمية
الأمم المتحدة تحذر: أسابيع قليلة تفصل غزة عن انهيار كارثي في الخدمات
عربى
البعثة الأممية تنشر «اتفاق الزاوية».. 7 بنود مُلزمة لأطراف النزاع
ليبيا
الرباعي الغربي يجدد دعمه السرّاج ويدعو إلى تقدم في العملية السياسية
ليبيا
السعودية تستهدف الحفاظ على سعر النفط عند 70-80 دولارًا للبرميل
اقتصاد
إردوغان: الهجوم على إدلب سيكون مجزرة خطيرة
عربى
صحف عربية: هل تفضي الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس إلى إجراء انتخابات قبل ...
ليبيا
السيسي يبحث مع سيالة مساعي توحيد الجيش الليبي وتطوير العلاقات الثنائية
ليبيا
غسان سلامة: هذا هو الهدف من اجتماع الزاوية حول اشتباكات طرابلس
ليبيا
61 قتيلاً و159 جريحًا و12 مفقودًا جراء اشتباكات طرابلس
ليبيا
سيناتورة إيطالية: اشتباكات طرابلس تقوض التوازن السياسي والمؤسساتي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فتح مقهى لفهم الزواحف بشكل أفضل بكمبوديا