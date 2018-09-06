سلامة يناقش التدابير العاجلة لعودة الحياة الطبيعية إلى طرابلس

جانب من اللقاء في مقر مجلس بلدية طرابلس المركز. (المكتب الإعلامي)

ناقش المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة ظهر الخميس، مع عمداء بلديات طرابلس الكبرى التدابير العاجلة لعودة الحياة الطبيعية إلى العاصمة، والتي تعد جزءًا من عملية وقف إطلاق النار.

كما بحث المسائل العالقة ذات الطابع الإغاثي بعد الهجوم المسلح الذي تعرضت له طرابلس، على يد ما يسمى «اللواء السابع» المعروف محليًا بـ«الكانيات»، وما نتج منه من معاناة بين صفوف المدنيين.

حضر اللقاء نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو، ووكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني لطفي المغربي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أعلنت مساء الثلاثاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس وإعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة.

جانب من اللقاء في مقر مجلس بلدية طرابلس المركز. (المكتب الإعلامي)