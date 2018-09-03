السلاك ينفي قيام مجموعة مسلحة بالهجوم على مقر المجلس الرئاسى

نفى الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد السلاك، ما تردد بشأن قيام مجموعة مسلحة بالهجوم على مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، وتبادل إطلاق النار مع أفراد الحراسة.

وقال السلاك في تصريح صحفي وزعه على وسائل الإعلام اليوم الاثنين، «ينفي المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني ما تداولته بعض وسائل الإعلام من قيام مجموعة مسلحة بالهجوم على مقر المجلس الرئاسى وتبادل إطلاق النار مع أفراد الحراسة».

كما نفت إدارة التواصل والإعلام بديوان مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك»: «أن يكون قد حدث هجوم على مبنى رئاسة الوزراء»، مؤكدة «استمرار عمل المجلس الرئاسي، بشكل اعتيادي، وجميع الموظفين يؤدون عملهم داخل المكاتب بشكل طبيعي».

يشار إلى أن الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس تشهد منذ أكثر من أسبوع توترًا أمنيًا ومواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وخلفت أضرار مادية فادحة في الممتلكات.