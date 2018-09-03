مصدر عسكري: قوة مكافحة الإرهاب لن تتدخل في معارك طرابلس

سيارات عسكرية قيل إنها تابعة لـ«قوة مكافحة الإرهاب» انطلقت من مصراتة إلى طرابلس. (فيسبوك)

قال مصدر عسكري إن قوة مكافحة الإرهاب، التي وصلت مدينة طرابلس في وقت سابق اليوم الاثنين، ليس لها أي علاقة بما يجري جنوب مدينة طرابلس، مشيرا إلى أن «عملها هو مكافحة الإرهاب فقط».

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، إن القوة تتمركز بقاعدة معيتيقة لتأمين سجن معيتيقة الخاص بمكافحة الإرهاب.

كان مصدر أمني قال إن «قوة مكافحة الإرهاب» التي وصلت من مصراتة اليوم ستتولى المشاركة في مهمة تأمين القاعدة العسكرية الحيوية في مدينة طرابلس التي تضم أيضا مطار مدني هو المنفذ الجوي الوحيد العامل في الوقت الراهن بالعاصمة الليبية.