السراج يواصل لقاءاته مع الجهات الأمنية والعسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 سبتمبر 2018, 08:12 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن رئيس المجلس فائز السراج يواصل اجتماعاته مع الجهات الأمنية والعسكرية بالعاصمة طرابلس لمتابعة تطورات الموقف وصد الاعتداءات على العاصمة.

وأشار، في تصريح رسمي، نقلته الصفحة الرسمية لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إلى أن السراج بحث سبل وقف الاقتتال وتقديم العون للمدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات.

وشهد الوضع الميداني في العاصمة طرابلس تطورًا لافتًا فجر اليوم، بعد سيطرة اللواء السابع على منطقتي الكريمية وما يعرف بقصر الملك بعد تخلي الكتيبة 301 المتمركزة في جمعية الدعوة الإسلامية بمنطقة السوالم عنها، فيما أكد مصدر لـ«بوابة الوسط» سيطرة «قوات صلاح بادي» على معسكر حمزة خلف خزانات النفط بطريق المطار.

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