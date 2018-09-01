في احتفالات أنصار النظام السابق بسبها.. إصابة 8 أشخاص بجروح بينهم طفلتان

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 01 سبتمبر 2018, 07:47 مساء

أعلن مركز سبها الطبي، السبت، أن قسم الحوادث استقبل ثمانية أشخاص، بينهم طفلتان، مصابين بجروح متفاوتة، نتيجة إطلاق الألعاب والأعيرة النارية وشظايا قذيفة هاون، بسبب احتفالات أنصار النظام السابق بذكرى الأول من سبتمبر العام 1969 ليل أمس الجمعة.

وقال مصدر طبي بالمركز لـ«بوابة الوسط» إن من بين المصابين طفلتين تبلغ إحداهما من العمر (4 أشهر) والأخرى (11 عامًا)، مشيرًا إلى أن جميع الحالات «بصحة جيدة، ومنها مَن غادر المركز بعد تلقي الإسعافات والعلاجات، ومنها مَن يتلقى العلاجات حتى الآن».

وشهدت مدينة سبها، ليلة أمس الجمعة، إطلاق نار عشوائيًّا في الهواء وإطلاق ألعاب نارية كثيفة من قبل أنصار النظام السابق، بالتزامن مع احتفالات مماثلة شهدتها بعض البلدات الليبية.

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