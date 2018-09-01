مصادر عسكرية بمصراتة تكشف ملابسات ما قبل خطف اللواء الحداد

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 01 سبتمبر 2018, 06:06 مساء
اللواء محمد الحداد آمر المنطقة العسكرية الوسطى

أكدت مصادر عسكرية من مصراتة، السبت، خطف اللواء محمد الحداد آمر المنطقة العسكرية الوسطى المكلف من قبل المجلس الرئاسي، عقب خروجه من اجتماع عسكري في المدينة.

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط» إن الحداد «كان يحضر اجتماعًا في المنطقة العسكرية الوسطى بمدينة مصراتة، ووقعت مشادة كلامية مع بعض المجموعات المحسوبة على التيار (المدخلي)، الذي رفض إرسال قوات من مصراتة إلى طرابلس تنفيذًا لقرار القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج الصادر أول من أمس بشأن تكليف آمر المنطقة العسكرية الغربية وآمر المنطقة العسكرية الوسطى بالإشراف على وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس».

وأوضحت المصادر أن المنطقة العسكرية بمصراتة موجودة بالقرب من مزرعة اللواء الحداد ومحل سكنه في منطقة «كرزاز» وبعد خروجه من الاجتماع وُجدت سيارته وبداخلها هواتفه المحمولة دون معرفة المكان الذي تم اقتياده إليه.

وذكرت المصادر أنه جارٍ التحقق من كاميرات المراقبة الموجودة في الطريق لمعرفة أي جهة مسؤولة عن خطف اللواء محمد الحداد.

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