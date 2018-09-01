لجنة أزمة بمطار مصراتة لحل مختنقات المسافرين على «رحلات مطار معيتيقة»

فوج الكشافة والمرشدات مصراتة يقوم بتوزيع المواد الغذائية علي المسافرين

وأوضح عضو لجنة الأزمة عمر النعاس، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن اللجنة أهلية، شكلها موظفو مطار مصراتة مع متطوعين من المدينة وفوج الكشافة ومرشدات مصراتة؛ لمواجهة ازدحام صالات المطار، مشيرًا إلى تركيب خيام مكيفة في ساحة المطار لانتظار المسافرين ومرافقيهم، إلى جانب تبرع بعض المواطنين باستراحاتهم الشخصية كمحل إقامة للعائلات التي تأخرت رحلاتهم عن موعدها.

وأضاف النعاس أن اللجنة وفرت «باص نقل» مجانًا إلى المطار من وإلى محطة الركاب بوسط المدينة، حتى لا يتعرض الركاب لاستغلال بعض أصحاب سيارات «التاكسي»، مشيرًا إلى توفير مكاتب داخل المطار لموظفي الجمارك والمناولة.

وقال إن كل الموظفين التابعين لشركات الخطوط هم تابعون لمطار مصراتة باستثناء موظفي شركة الأجنحة للنقل الجوي التي لا يوجد لديها مكتب في مصراتة؛ لهذا حضر المدير التنفيذي والإدارة بالكامل.

فوج الكشافة والمرشدات مصراتة يقوم بتوزيع المواد الغذائية علي المسافرين