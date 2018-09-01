لجنة أزمة بمطار مصراتة لحل مختنقات المسافرين على «رحلات مطار معيتيقة»

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 01 سبتمبر 2018, 05:13 مساء
فوج الكشافة والمرشدات مصراتة يقوم بتوزيع المواد الغذائية علي المسافرين

وأوضح عضو لجنة الأزمة عمر النعاس، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن اللجنة أهلية، شكلها موظفو مطار مصراتة مع متطوعين من المدينة وفوج الكشافة ومرشدات مصراتة؛ لمواجهة ازدحام صالات المطار، مشيرًا إلى تركيب خيام مكيفة في ساحة المطار لانتظار المسافرين ومرافقيهم، إلى جانب تبرع بعض المواطنين باستراحاتهم الشخصية كمحل إقامة للعائلات التي تأخرت رحلاتهم عن موعدها.

وأضاف النعاس أن اللجنة وفرت «باص نقل» مجانًا إلى المطار من وإلى محطة الركاب بوسط المدينة، حتى لا يتعرض الركاب لاستغلال بعض أصحاب سيارات «التاكسي»، مشيرًا إلى توفير مكاتب داخل المطار لموظفي الجمارك والمناولة.

وقال إن كل الموظفين التابعين لشركات الخطوط هم تابعون لمطار مصراتة باستثناء موظفي شركة الأجنحة للنقل الجوي التي لا يوجد لديها مكتب في مصراتة؛ لهذا حضر المدير التنفيذي والإدارة بالكامل.

فوج الكشافة والمرشدات مصراتة يقوم بتوزيع المواد الغذائية علي المسافرين
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا غاضبة من فيلم «الرجل الأول».. والمخرج ينفي الإساءة
ثقافة وفن
مقتل ممثلة أميركية خلال عملية تفتيش
ثقافة وفن
حضري اللبنة في منزلك
كوجينة
خبر صادم من غوغل حول ساعتها الذكية
علوم وتكنولوجيا
أغلبهم مدنيون.. تفاصيل آخر إحصائية لضحايا اشتباكات طرابلس
ليبيا
سالفيني مهدد بالسجن 30 عامًا في قضية مهاجري ديتشوتّي
ليبيا
مواطنون يستغيثون بجهاز الإسعاف والطوارئ في منطقتي عين زارة وخلة الفرجان
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تأجيل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في الخارج إلى 15 ...
ليبيا
«كوكاكولا» تشتري سلسلة مقاهي «كوستا» مقابل 5.1 مليار دولار
اقتصاد
عادل جمعة: الجدول الزمني للامتحانات بلا تغيير وندرس أوضاع طلاب طرابلس
ليبيا
حوار «الوسط» مع رئيس ملف الأطفال الفاقدين لذويهم محمد أبو زقية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف يجنب مرضى سرطان البروستاتا التدخل الجراحي