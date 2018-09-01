جهاز الإسعاف: زيادة عدد نازحي اشتباكات طرابلس.. وعراقيل بأماكن الإيواء

آلية عسكرية في أحد شوارع طرابلس. (بوابة الوسط)

أعلن جهاز الإسعاف و الطوارئ عن زيادة أعداد النازحين من مناطق الاشتباكات مدينة طرابلس، الأمر الذي ترتب عليه وجود عراقيل في أماكن الإيواء.

ولم ينشر الجهاز إحصاء رسميا بأعداد النازحين، لكن الناطق الرسمي باسم الجهاز أسامة علي ناشد أطراف القتال «إعلان التوقف النهائي عن القتال لتمكين الأسر النازحة من العودة إلى منازلها حتى لا يتفاقم الوضع الإنساني».

وعبر عن تضامنه مع «الهلال الأحمر الليبي و المفوضية الوطنية للكشافة و المرشدات»، وقال «نعمل مع جميع الأطراف من أجل سلامة المواطن الليبي»، مناشدا المواطنين التبرع بدم من فصيلة (-O) في قسم الطوارئ بمستشفى شارع الزاوية.

كانت غرفة طوارئ مفوضية طرابلس للكشافة والمرشدات أعلنت أمس عن إجـلاء قرابة 50 أسرة من مناطق النزاع المسلح جنوبي العاصمة طرابلس، جرى نقلها إلى مركز إيواء مؤقت بمدرسة «موسى بن نصير» في منطقة قرجي.

