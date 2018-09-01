«أوورد براند» تعرض مشكلات شبكة الكهرباء في حقل البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 سبتمبر 2018, 12:35 مساء
جانب من اجتماع لجنة الإدارة شركة الخليج العربي للنفط. (بوابة الوسط)

قدمت شركة «أوورد براند»، التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، عرضا لمشروع دراسة شبكة كهرباء حقل البيضاء، أوضحت خلاله المشكلات التي تعاني منها شبكة الكهرباء بالحقل.

وذكرت شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه جرى اقتراح الحلول لهذه المشاكل من خلال تنفيذ عدة مشاريع خلال السنوات الثلاث القادمة» خلال اجتماع بقاعة الاجتماعات الدور الرابع بحضور رئيس لجنة الإدارة محمد بالقاسم بن شتوان.

وشدد بن شتوان رئيس لجنة الإدارة على «ضرورة الاهتمام بمشاريع الطاقة الكهربائية لما تمثله من أهمية قصوى في المحافظة على استقرار الإنتاج وزيادته».

ونوه مدير إدارة الهندسة إبراهيم الغماري إلى وضع خارطة طريق لإجراء دراسات هندسية كهربائية لكل شبكات الكهرباء بالشركة، ووضع خطط واستراتيجية قصيرة وبعيدة المدى واضحة المعالم لمعالجة المشاكل الكهربائية بالشبكات عن طريق بيوت خبرة عالمية ذات اختصاص في هذا المجال.

تأسست «أوورد براند» المحدودة المسجلة بالمملكة المتحدة كأحدى مساهمات الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لتقوم بدورها في الإفادة من الإمكانيات المتقدمة والخبرة العالية للأسواق البريطانية بشكل خاص والأوروبية بشكل عام لمزيد التنمية بليبيا.

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