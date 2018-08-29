إجـلاء 3 عائلات عالقة من خلة الفرجان جنوب طرابلس

أعلن مسؤول مكتب الإعلام بإدارة شؤون الجرحى طرابلس بالمستشفى الميداني العاصمة، التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، مالك مرسيط، اليوم الأربعاء، إجلاء ثلاث عائلات عالقة من منطقة خلة الفرجان جنوب العاصمة طرابلس التي تشهد توترًا أمنيًّا منذ ثلاثة أيام.

وقال مرسيط في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن إجلاء العائلات جاء بعد الحصول على ممر آمن لإخراج العائلات العالقة، مشيرًا إلى أن مسعفيهم تمكنوا من نقل أربع جثث في وقت سابق من المنطقة إلى المستشفى الميداني.

وطالب مرسيط، أطراف النزاع المسلح بضرورة الالتزام بحماية المؤسسات الصحية والإنسانية والطواقم الطبية والإسعاف أثناء القيام بمهامها العملية والإنسانية.

وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة، منذ يوم الأحد الماضي، توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة اُستُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، واضطر عدد من سكان مناطق الاشتباكات إلى المغادرة إلى مناطق أخرى خوفًا من تطور المواجهات التي ألحقت أضرارًا جسيمة بعدد من المنازل والمحال التجارية والمنشآت العامة جراء سقوط القذائف العشوائية.