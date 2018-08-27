السفارة الأميركية تعزي أسر «ضحايا أعمال العنف» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أغسطس 2018, 07:29 مساء

قدمت السفارة الأميركية في ليبيا، اليوم الاثنين، تعازيها لأسر ضحايا أحداث العنف الأخيرة في العاصمة طرابلس، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، الذين أصيبوا جراء الاشتباكات والتوترالأمني الحاصل منذ أمس الأحد.

وجاء في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للسفارة على موقع «تويتر»: «تعرب سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا عن خالص تعازيها لأسر ضحايا أعمال العنف الأخيرة في طرابلس وتتمنى سرعة الشفاء للمصابين».

وتشهد ضواحي جنوب شرق العاصمة طرابلس، منذ أمس الأحد، توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة بين عدد من التشكيلات المسلحة منذ فجر اليوم الاثنين، تسبب في مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، أن الاشتباكات التي جرت في الضواحي الجنوبيّة للعاصمة طرابلس أسفرت عن 5 قتلى و27 جريحًا..

وأعرب السفير البريطاني لدى ليبيا، فرانك بيكر، اليوم الاثنين، عن قلقه من التطورات الأمنية وأحداث العنف التي تشهدها ضواحي العاصمة طرابلس، داعيًا جميع الأطراف إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين.

وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، «من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي» من شأنه أن «ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق» في العاصمة طرابلس.

وقالت البعثة الأممية في بيان اليوم الاثنين، إنها «تتابع بقلق شديد الاشتباكات الجارية في طرابلس وما حولها»، داعية «جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية» و«عودة الهدوء» إلى العاصمة الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يشتبك مع اتحاد الكرة المصري ووكيله يصعّد الأزمة
رياضة عالمية
ليبيا تعود بفوز مهم ومصر تخسر في سلة الشباب بمالي
رياضة محلية
الدينار يواصل التراجع في السوق السوداء
ليبيا
«غلوبال ريسك إنسايتس»: معركة الهلال النفطي لم تنته.. وحفتر أصبح الشخصية الأهم في...
ليبيا
«الرئاسي» عن برنامج الإصلاح: التشاور مع «المركزي» ما زال جاريًا.. لتجنب الطعون ...
ليبيا
أمين سر المصرف المركزي عن الإصلاحات الاقتصادية: المجلس الرئاسي غيَّر رأيه في ...
ليبيا
فرانس برس: جماعات جهادية ومسلحة تغيّر ولاءها بحسب مصالحها في ليبيا
ليبيا
مؤشر تكلفة المعيشة: قفزة في أسعار البروتينات والحبوب والألبان والفواكه ...
ليبيا
المركزي: التضخم 19.5% في الربع الأول وستة أسباب وراء تصاعد الغلاء
ليبيا
بعثة الأمم المتحدة تنفي وجـود أي «صفقة» بين حفتر ووليامز
ليبيا
أميـر إماراتي يعرض شراء نادي ليفربول بسعر تاريخي
رياضة عالمية
تشاد تنشر قوات بالقرب من حدودها مع ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتئاب الأم يؤثر على الصحة الجسمانية والنفسية للأطفال