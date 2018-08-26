أمين سر المصرف المركزي..عن الإصلاحات الاقتصادية: المجلس الرئاسي غير رأيه في اللحظة الأخيرة

أمين سر مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي فتحي عقوب. (شبكة الرائد)

قال أمين سر مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي فتحي عقوب إن هناك «اتفاق مع المجلس الرئاسي» على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية «لكن الرئاسي في اللحظة الأخيرة غير رأيه».

وفي معرض إجابته على سؤال شبكة «الرائد» الإعلامية حول من يعطل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية قال عقوب: «المصرف المركزي جهز المسودات المطلوبة وقدم الرأي الفني والقرار في يد الرئاسي لأن المصرف لايستطيع أن يصدر قرار في الرسوم وهذا من اختصاص الرئاسي».

وأضاف: «المصرف المركزي جاهز لتنفيذ الإصلاحات والمنظومات جاهزة والمصارف أمورها تمام ومستعدة للتنفيذ حتى حساب الإيرادات جاهز وكل شئ تمام» لإجراء الإصلاحات الاقتصادية.

ولفت عقوب إلى أن الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع لمصرف ليبيا المركزي في تونس بخصوص موضوع «التفتيش على المصرف المركزي بطرابلس والبيضاء».

وأشار عقوب إلى أنه لم يلتقي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي «منذ 3 أيام قبل عيد الأضحى».

نفى مصرف ليبيا المركزي صحة التصريحات المنسوبة لأمين سر مجلس إدارة المصرف، فتحي عقوب، حول الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد المصرف المركزي أن أمين سر مجلس إدارة المصرف فتحي عقوب لم «يوجه الاتهام إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالتراجع عن إصدار قرارات الإصلاح المرتقبة».