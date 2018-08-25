هطول أمطار غزيرة جنوب الجبل الغربي والحمادة الحمراء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 11:11 مساء

شهدت مناطق الشقيقة ومزدة وفسانو ونسمة والقرية الغربية وطبقة والقرية الشرقية والحمادة الحمراء، غرب البلاد، مساء أمس الجمعة، هطول أمطار غزيرة على هيئة زوابع رعدية متفرقة مما أدى إلى جريان الأودية والشعاب.

ومن بين الأودية التي شهد جريان مياه الأمطار الغزيرة بها، وادي سوف الجين وزمزم وللاة تفالغوا ورأس الطبل، واستبشر سكان هذه المناطق خير بهطول الأمطار والسيول التي جاءت في موسم «الخريف البدري».

ووفق الحسابات الأهلية فإن فصل الخريف سيبدأ هذا العام في 28 أغسطس الجاري.

وخلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، الثلاثاء الماضي، شهدت مناطق الشقيقة ومزدة وفسانو ونسمة والقرية الغربية وطبقة والقرية الشرقية والحمادة الحمراء، هطول أمطار غزيرة خاصة على الحمادة الحمراء أعلى وادي زمزم الذي يصب في البحر في منطقة الهيئة.

وقال عدد من المواطنين إن موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة لم تأتي منذ أكثر من 50 عاما، مشيرين إلى أنها كانت مصحوبة برياح قوية أدت إلى الإطاحة بأكثر من 10 أعمدة كهرباء في أبوالغرب التي تقع على وادي زمزم.

أما الحمادة الحمراء فقد هطلت الأمطار على الحمادة البحرية والشرقية وهي تعرف بـ«الخريف البدري» وهي تكون سببا في تكاثر الترفاس لأن الأمطار المصحوبة بالبرق تكون سببا في نمو الكمأ ويعرف ببنت الرعد.

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