رويترز: «داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم «بوابة كعام»

بوابة كعام على الطريق الساحلي التي تعرضت للهجوم. (الإنترنت)

قالت «رويترز» إن وكالة «أعماق» الذراع الإعلامية لتنظيم «داعش» أعلنت، اليوم السبت، مسؤولية التنظيم عن الهجوم المسلح الذي استهدف بوابة كعام الأمنية شرق العاصمة طرابلس، إلا أنها نبهت إلى أن وكالة «أعماق» لم تقدم ما يثبت صحة هذا.

ووقع الهجوم المسلح على بوابة كعام الواقعة بين بلدتي زليتن والخمس،على الطريق الساحلي المؤدي من طرابلس إلى مدينة مصراتة، يوم الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل سبعة وإصابة عشرة آخرين من عناصر الأمن المكلفين التمركز في البوابة.

ونقلت «رويترز» أن وكالة «أعماق» الذراع الإعلامية للتنظيم أكدت «مقتل سبعة وإصابة نحو عشرة من أمن الطرق»، خلال الهجوم الذي لقي إدانات واسعة على المستويين المحلي والدولي.

وأكد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، العميد عبدالسلام عاشور، لقناة «ليبيا الأحرار» مساء الجمعة، القبض على كل الجناة المتورطين في الهجوم، موضحًا أن «كل المقبوض عليهم ليبيو الجنسية وهم رهن التحقيق».