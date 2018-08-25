رويترز: «داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم «بوابة كعام»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 05:48 مساء
بوابة كعام على الطريق الساحلي التي تعرضت للهجوم. (الإنترنت)

قالت «رويترز» إن وكالة «أعماق» الذراع الإعلامية لتنظيم «داعش» أعلنت، اليوم السبت، مسؤولية التنظيم عن الهجوم المسلح الذي استهدف بوابة كعام الأمنية شرق العاصمة طرابلس، إلا أنها نبهت إلى أن وكالة «أعماق» لم تقدم ما يثبت صحة هذا.

ووقع الهجوم المسلح على بوابة كعام الواقعة بين بلدتي زليتن والخمس،على الطريق الساحلي المؤدي من طرابلس إلى مدينة مصراتة، يوم الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل سبعة وإصابة عشرة آخرين من عناصر الأمن المكلفين التمركز في البوابة.

ونقلت «رويترز» أن وكالة «أعماق» الذراع الإعلامية للتنظيم أكدت «مقتل سبعة وإصابة نحو عشرة من أمن الطرق»، خلال الهجوم الذي لقي إدانات واسعة على المستويين المحلي والدولي.

وأكد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، العميد عبدالسلام عاشور، لقناة «ليبيا الأحرار» مساء الجمعة، القبض على كل الجناة المتورطين في الهجوم، موضحًا أن «كل المقبوض عليهم ليبيو الجنسية وهم رهن التحقيق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إندونيسي يـدفع 11 ألف دولار لزوجته على شكل قطع نقدية
منوعات
مدعومًا بتراجع الدولار.. النحاس يحقق أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو
اقتصاد
أميـر إماراتي يعرض شراء نادي ليفربول بسعر تاريخي
رياضة عالمية
بسبب ليونيل ميسي.. الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
رياضة عالمية
ترامب يقول إن الاقتصاد الأميركي «سينهار» في حال جرى عزله من الرئاسة
دولى
رونالدو يُدخل ريال مدريد في دوامة «الميركاتو»
رياضة عالمية
تعليقًا على هجوم كعام.. الدباشي: توحُّد الليبيين هو الحل لمواجهة الإرهاب
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن خفايا الصراع بين «المركزي» والمصرف الليبي الخارجي
ليبيا
عن هجوم بوابة كعام.. باشاغا: «داعش» يسترد جزءًا من قوته
ليبيا
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» أسماء عدد من ضحايا بوابة عين كعام
ليبيا
علي السعيدي يحمل «داخلية الوفاق» و«الليبية المقاتلة» مسؤولية هجوم بوابة عين كعام
ليبيا
الدائرة تضيق على ترامب في تحقيق مولر و«الخيار النووي» أسوأ احتمالاته
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف زيف أسطورة حول فائدة الخمر