المجلس بلدي طبرق: خطأ إداري من وزارة المالية وراء تكدس القمامة

أكد المجلس البلدي طبرق على أن تكدس القمامة بالمدينة سببه حصول «خطأ إداري من وزارة المالية» بالحكومة الموقتة.

ونشر المجلس البلدي على صفحته بموقع «فيسبوك» الجمعة بيان توضيحي جاء فيه «بسبب خطأ إداري من وزارة المالية في إصدار الصك المتفق عليه مع ملاك المكب حيث كان الإتفاق معهم بتسليمهم الصك قبل العيد ولكن الخطأ الإداري الغير مقصود من وزارة المالية بالحكومة الموقتة حيث صدر الصك بإسم البلدية ومن المفترض أن يصدر بإسم وزارة الحكم المحلي».

ولفت المجلس البلدي طبرق إلى أن «تأخر صدور الصك وتعديله إلى مابعد عطلة عيد الأضحى حيث سيتم تسليمه إلى ملاك المكب وسوف يتم فتحه».

وأشار المجلس البلدي بطبرق إلى أنه «حريص كل الحرص على نظافة المدينة وتوفير كل الخدمات لسكان البلدية ويسعى المجلس البلدي بكل مالديه للإسراع بحل مشكلة إغلاق المكب بمساعدة حكماء المدينة وعقلائها».