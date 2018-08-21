شركة محلية تعتذر لأرباب الأسر لعدم تمكنها من استيراد أضاحي العيد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أغسطس 2018, 09:18 مساء

قدمت شركة «تكامل الألوان» المحلية لاستيراد اللحوم والمواشي، اعتذارها لأرباب الأسر، بسبب عدم تمكنها من استيراد أضاحي العيد لهذا العام نظرا لظروف خارجة عن إرادتها.

وقالت الشركة في بيان نقلته قناة «الرسمية» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن السبب في ذلك يعود إلى «تغيير نظام الدفع إلى المستفيد من اعتماد مستندي إلى مستندات برسم التحصيل ما سبب تأخيرا في الشحن من دولة إسبانيا».

وأشارت الشركة في البيان إلى أن هذا الإجراء كان مخالفا للاتفاق الذي جرى مع وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني بالخصوص.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت في 8 أغسطس الجاري أن نحو 38 شركة قد حصلت على الموافقات النهائية لتوريد الأضاحي للعام الجاري، مشيرة إلى أن عدد الحجوزات في منظومة الأضاحي بلغ 174 ألف أضحية وقتها.

واحتفل الليبيون بمختلف أنحاء البلاد اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أدى الآلاف صلاة العيد في المساجد والساحات العامة بمختلف أنحاء البلاد مصطحبين أطفالهم كما حرصوا على التزاور والمعايدة ومشاركة المأكولات الخاصة بالعيد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلامة: ليبيا ضحية التدخلات وعلى بعض الليبيين التوقف عن الاستقواء بالخارج
ليبيا
نيجيريا تخضع لمبادئ «فيفا» ومنتخبها يتمسك بمنافسة ليبيا
رياضة محلية
قهوة سي عقيلة الحلقة (44) -«خوصة» من الحج
ثقافة وفن
محاكمة الليبي المتهم في اعتداء تيغنتورين بالجزائر أكتوبر المقبل
ليبيا
مذيع مالي يدعو للتظاهر اعتراضًا على نتائج الانتخابات
منوعات
بالأسماء.. أماكن تجميع جلود الأضاحي في سوق الجمعة
ليبيا
ممثلة إيطالية دفعت تعويضًا لرجل يتهمها بالاعتداء الجنسي
ثقافة وفن
بيع خيل إنجليزي بسعر 1.4 مليون يورو
منوعات
غرفة عمليات القوات الخاصة: بوخمادة بخير
ليبيا
البعثة الأممية: أفراد الكتائب العاملة اسميًّا تحت إشراف «داخلية الوفاق» يهاجمون ...
ليبيا
ليبيا تتأهل إلى نهائيات أفريقيا لكرة القدم الشاطئيـة
رياضة محلية
غسان سلامة: خبير اقتصادي سيلتحق بالبعثة الأممية مطلع الشهر المقبل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فورد تطرح سيارة جديدة تحذر من الاتجاه الخاطئ