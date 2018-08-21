شركة محلية تعتذر لأرباب الأسر لعدم تمكنها من استيراد أضاحي العيد

قدمت شركة «تكامل الألوان» المحلية لاستيراد اللحوم والمواشي، اعتذارها لأرباب الأسر، بسبب عدم تمكنها من استيراد أضاحي العيد لهذا العام نظرا لظروف خارجة عن إرادتها.

وقالت الشركة في بيان نقلته قناة «الرسمية» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن السبب في ذلك يعود إلى «تغيير نظام الدفع إلى المستفيد من اعتماد مستندي إلى مستندات برسم التحصيل ما سبب تأخيرا في الشحن من دولة إسبانيا».

وأشارت الشركة في البيان إلى أن هذا الإجراء كان مخالفا للاتفاق الذي جرى مع وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني بالخصوص.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت في 8 أغسطس الجاري أن نحو 38 شركة قد حصلت على الموافقات النهائية لتوريد الأضاحي للعام الجاري، مشيرة إلى أن عدد الحجوزات في منظومة الأضاحي بلغ 174 ألف أضحية وقتها.

واحتفل الليبيون بمختلف أنحاء البلاد اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أدى الآلاف صلاة العيد في المساجد والساحات العامة بمختلف أنحاء البلاد مصطحبين أطفالهم كما حرصوا على التزاور والمعايدة ومشاركة المأكولات الخاصة بالعيد.