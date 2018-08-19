منع شحنات أغذية مستوردة من دخول ميناء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أغسطس 2018, 01:05 مساء
عينة من شحنة العصير القادمة من رومانيا. (مركز الرقابة على الأغذية)

أعلن المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة مواد غذائية قادمة من سورية وباكستان ورومانيا من دخول البلاد عبر ميناء مصراتة.

وذكر في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه جرى رفض دخول آيس كريم بنكهة وطعم النعناع والليمون والفواكة المشكلة من سورية، والتي تحمل العلامة التجارية «الصباح»، وأرجع المركز أسباب رفض الكمية البالغة 94 كرتونة إلى وجود لون محظور طبقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأشار المركز، في تدوينة أخرى، إلى رفض 147 حزمة من مشروب بنكهة التفاح والبرتقال قادمة من رومانيا، منوهًا إلى رفض هذه الشحنة لانخفاض نسبة المواد الصلبة عن الحد المسموح به.

كما منع الجهاز الرقابي شحنة ماء بردقوش تحمل العلامة التجارية «الحرمين» كانت قادمة من باكستان، وأرجع رفضها إلى مخالفة المواصفات القياسية المعتمدة من ناحية الخواص الكيميائية.
 

عينة من شحنة الحلوى القادمة من سورية. (مركز الرقابة على الأغذية)
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