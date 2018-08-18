الأرصاد: استقرار الطقس على أغلب مناطق البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق البلاد بامتداد لمرتفع جوي يسبب استقرارًا فى حالة الطقس على أغلب مناطق البلاد.

ونوهت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز، إلى أن درجات الحرارة على مناطق الشمال تتراوح بين 29 و36 مْ مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

وتبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً على أغلب مناطق الجنوب وتتراوح بين 38 و43 مْ وتتكاثر غدًا السحب على مناطق الشمال الغربي والحمادة، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، حسب النشرة.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب اليوم على مناطق سرت والقريات والمناطق المجاورة، وتتكاثر يوم الأحد على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على زوارة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و36مْ، وتصل إلى 38 مْ على أبونجيم.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة إلى مغطاة جزئيًا بالسحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و34 مْ على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 مْ على مناطق الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدًا على غدامس مع احتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة من المطر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و43 مْ .