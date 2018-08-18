ضبط تشكيل عصابي من طلاب الطبّ في بنغازي

أحد المتهمين من طلاب كلية الطب بعد القبض عليه. (وال)

ألقت عناصر قسم التزوير والتزييف بالإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي، القبض على تشكيل عصابي من طلبة كلية الطب في بنغازي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي بنغازي مساعد ضابط وليد العرفي قوله : إن التشكيل العصابي المكون من طلاب كلية الطب في جامعة بنغازي، يقومون بعمليات تعدي وسرقة وسطو مسلح، وتم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية ومركبات آلية وأجهزة هواتف محمولة .

وأوضح العرفي أن قسم التزييف والتزوير بالإدارة العامة للبحث الجنائي تلقي بلاغًا عن تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص، ارتكب عدة عمليات سرقة وتعدي وسرقة بالإكراه واعتداء على المواطنين .

وتبين أن هذا التشكيل هم طلبة في كلية الطب، وأسفرت الجهود التحريات عن القبض على أحد أفراد تشكيل العصابي، وعند التحقيق معه اعترف بتشكيل العصابة، حسب المصدر .

وأضاف المسؤول الإعلامي أنه بفضل السرية التامة في التحقيقات تم القبض على عنصر ثانٍ، أقر باعترافات العنصر الأول في التحقيقات.

وأفاد مساعد ضابط وليد العرفي أن المتهم الأول أرشد عن مكان إخفاء جزء من المسروقات، ومن بينها مركبة آلية بمصيف الجوهرة، وبعرض المضبوطات على المبلغين تم التعرف عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.