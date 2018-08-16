المصرف الخارجي: قرار الصديق الكبير يضر بإمدادات الوقود للاستهلاك المحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 07:36 مساء

اعتبر المصرف الليبي الخارجي أن قرار محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير  بإقالة المدير العام للمصرف «يضر بإمدادات الوقود للاستهلاك المحلي»، مشيراً إلى أن القرار سبب «حالة من الإرباك».

وأكد المصرف الليبي الخارجي في بيان أصدره مساء الخميس على أن «المصرف الليبي الخارجي مؤسسة بعيدة عن الانقسام والصراعات الظاهرة للعلن والتي تمتعت لسنوات بإدارة موحدة يتمارس عملها بكل مهنيّة وحيادية».

يذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أصدر الاثنين الماضي قراراً بإقالة المدير العام للمصرف الليبي الخارجي ومجلس إدارته مع إحالتهم للتحقيق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة «ملكة السول» المغنية أريثا فرانكلين
ثقافة وفن
معتز نجم الدين ينتهي من تسجيل «يا عيني يا رقراقة»
ثقافة وفن
اليوم.. الذكرى الثانية لوفاة الفنان حسن دهميش «الساطور»
ليبيا
رائحة روث الأسود لإبعاد الغزلان عن شوارع مدينة هولندية
منوعات
«تعليم الموقتة» تعتمد نتائج الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 57.19%
ليبيا
السراج يبحث مع «المشري» و«الكبير» الخطوات النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
ليبيا
صالح هاشم يروي لـ«بوابة الوسط» ظروف إصابته أمام مقر مجلس النواب
ليبيا
الهجرسي يرد على اتهامات مؤسسة النفط.. ويتساءل عن أسباب حل مكتب متابعة توزيع ...
ليبيا
ما بين جسري «وادي الكوف» بالبيضاء و«موراندي» المنهار في جنوة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حالات تغيير زيت السيارة