المصرف الخارجي: قرار الصديق الكبير يضر بإمدادات الوقود للاستهلاك المحلي

اعتبر المصرف الليبي الخارجي أن قرار محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بإقالة المدير العام للمصرف «يضر بإمدادات الوقود للاستهلاك المحلي»، مشيراً إلى أن القرار سبب «حالة من الإرباك».

وأكد المصرف الليبي الخارجي في بيان أصدره مساء الخميس على أن «المصرف الليبي الخارجي مؤسسة بعيدة عن الانقسام والصراعات الظاهرة للعلن والتي تمتعت لسنوات بإدارة موحدة يتمارس عملها بكل مهنيّة وحيادية».

يذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أصدر الاثنين الماضي قراراً بإقالة المدير العام للمصرف الليبي الخارجي ومجلس إدارته مع إحالتهم للتحقيق.