«صحة الوفاق» تطالب المستشفيات والمراكز التخصصية بتشكيل لجنة طوارئ خلال أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أغسطس 2018, 09:05 مساء
المفوض بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، عمر بشير الطاهر. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

طالب المفوض بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، عمر بشير الطاهر، الأربعاء، مديري المستشفيات العامة والمراكز الطبية التخصصية بتشكيل لجنة للطوارئ الصحية في موعد أقصاه أسبوعان، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

واشترط الطاهر أن «تضم اللجنة في عضويتها 9 أعضاء، وأن يترأسها طبيب طوارئ، وأن تضم 8 أطباء في تخصصات (الجراحة العامة، العظام، الباطنة، جراحة الأعصاب، النساء والولادة، الأطفال، التخدير والعناية الفائقة، الأمراض السارية)».

وشدد على ضرورة موافاة إدارة الطوارئ الصحية بالوازرة «ببيانات اللجان المشكَّلة خلال 14 يومًا لتكون حلقة وصل مع إدارة الطوارئ في تنفيذ برنامج موسع للاستجابة، وإلا فلن يتم إدراج المرفق الصحي ضمن خطة التطوير والتدريب».

وبحسب الخطاب الصادر من المفوض بوزارة الصحة فإن «العمل جارٍ على إنشاء غرفة مركزية للطوارئ بعد أن تم إعداد الخطة الإستراتيجية لإدارة الطوارئ الصحية بدعم من منظمة الصحة العالمية».

وأشارت وزارة الصحة إلى استحداث إدارة الطوارئ الصحية بناءً على قرار المجلس الرئاسي رقم (708) لسنة 2017 بشأن استحداث تقسيم تنظيمي بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة.

وتتبع إدارة الطوارئ الصحية لوزير الصحة، كما تتولى عديد الاختصاصات منها إدارة الطوارئ الصحية على مستوى الدولة وإرساء المحافظة على شبكة الخبراء في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية.

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