معيتيق يطالب بمقترحات للحد من عجز صندوق التضامن

معيتيق خلال لقاء مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس صندوق التضامن. (إدارة التواصل بمجلس الوزراء)

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، أهمية صندوق التضامن الاجتماعي باعتباره المظلة التي تضم شريحة أصحاب المعاشات الأساسية البالغ عددهم 174 ألف مواطن.

وطالب، خلال لقاء مع وزيرة الشؤون الاجتماعية المفوضة فاضي الشافعي، بحضور رئيس صندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي بضرورة العمل على وضع مقترحات للحد من العجز الذي يعانيه حتى يستطيع الإيفاء بالتزاماته في المواعيد المحددة ، ودعم الهيئة حتى يتسنى لها آداء المهام الموكلة إليها بموجب التشريعات النافذة في مجالي الرعاية الصحية والإعانة المنزلية.

وناقش اللقاء الصعاب التي تعيق سير عمل الصندوق وجعلته يعجز عن تأمين المعاشات الأساسية بعد تعديل قانون المعاش الأساسي من المؤتمر الوطني بزيادة المعاش من 225 إلى 450 دينارًا، ووفقًا لإدارة التواصل والإعلام.

كما تم خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، استعراض مشاريع الصندوق والعمل على صيانة عدد من الدور والمراكز التابعة له في إطار الاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة وتوفير المناخ الملائم لهم.