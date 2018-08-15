معيتيق يطالب بمقترحات للحد من عجز صندوق التضامن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أغسطس 2018, 08:43 صباحا
معيتيق خلال لقاء مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس صندوق التضامن. (إدارة التواصل بمجلس الوزراء)

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، أهمية صندوق التضامن الاجتماعي باعتباره المظلة التي تضم شريحة أصحاب المعاشات الأساسية البالغ عددهم 174 ألف مواطن.

وطالب، خلال لقاء مع وزيرة الشؤون الاجتماعية المفوضة فاضي الشافعي، بحضور رئيس صندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي بضرورة العمل على وضع مقترحات للحد من العجز الذي يعانيه حتى يستطيع الإيفاء بالتزاماته في المواعيد المحددة ، ودعم الهيئة حتى يتسنى لها آداء المهام الموكلة إليها بموجب التشريعات النافذة في مجالي الرعاية الصحية والإعانة المنزلية.

وناقش اللقاء الصعاب التي تعيق سير عمل الصندوق وجعلته يعجز عن تأمين المعاشات الأساسية بعد تعديل قانون المعاش الأساسي من المؤتمر الوطني بزيادة المعاش من 225 إلى 450 دينارًا، ووفقًا لإدارة التواصل والإعلام.

كما تم خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، استعراض مشاريع الصندوق والعمل على صيانة عدد من الدور والمراكز التابعة له في إطار الاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة وتوفير المناخ الملائم لهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث الدوري الإسباني مباشرة مجانًا في 8 دول
رياضة عالمية
جبريل: الانتخابات ستأتي برئيس «عاجز».. وإشراك قادة الميليشيات ضرورة للحل السياسي
ليبيا
ليفربول يحيل «صلاح» إلى الشرطة الإنجليزية للتحقيق
رياضة عالمية
جدل حول تمثال لطفل يرتدي بزة واقية من الإشعاعات
منوعات
بوروندي تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية
طب وصحة
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للشباب في ليبيا
كاريكاتير
إدارة المصرف الخارجي ترفض قرار الكبير بإقالتها وتصفه بـ«غير القانوني»
ليبيا
مستشفى المقريف يتسلم 15 جثة لمسلحين قتلوا في اشتباكات مع الجيش قرب أجدابيا
ليبيا
عائلة السنكي: لا نعرف عنه شيئًا منذ اعتقاله ونطالب بالكشف عن الحقيقة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسبب المعارك المسلحة.. طرابلس السابعة بين أسوأ عشر مدن بالعالم في 2018