وفاة مواطن أمام مصرف الوحدة فرع أجدابيا بعد إصابته بجلطة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 08:31 مساء
مستشفى الشهيد محمد المقريف في أجدابيا. (بوابة الوسط)

أعلن مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي، اليوم الثلاثاء، استقبال جثة مواطن قام أحد المواطنين بإسعافه بعد إصابته بجلطة أثناء انتظاره في طابور أمام مصرف الوحدة فرع أجدابيا لاستلام راتبه.

وقال مصدر طبي بالمستشفى لـ«بوابة الوسط»، إن الفحوصات الطبية اللازمة التي أُجريت لجثمان المواطن محمد مختار الشريفي بعد وصوله المستشفى «أكدت تعرضه لجلطة أدت إلى وفاته»، مشيرًا إلى أنه من سكان مدينة أجدابيا وهو «كبير في السن»، حسب المصدر الطبي.

وأضاف مصدر محلي لـ«بوابة الوسط»، بأن المواطن محمد مختار الشريفي سقط مغشيًا عليه أثناء وقوفه مع مجموعة من المواطنين لاستلام راتبه من مصرف الوحدة فرع أجدابيا، مرجحًا أن تكون وفاته بسبب الإجهاد وأشعة الشمس كونه كان وغيره من زبائن المصرف يتسلمون الرواتب من النوافذ المطلة على ساحة المصرف.

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