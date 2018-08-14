إعلان تأسيس منظمة «شباب الطوارق» بالعوينات

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 08:28 مساء

شهدت منطقة العوينات جنوب غرب ليبيا، اليوم الثلاثاء، حفل تأسيس وإشهار منظمة «شباب (ايموهاغ) الطوارق»، بحضور رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق حسين الكوني ولفيف من أعيان وحكماء وشيوخ وشباب الطوارق.

وجاء في البيان التأسيسي أن المنظمة تهدف إلى الدعوة لـ«منهج الحوار الهادف والعمل على خطوات ملموسة من أجل استقرار الأمن والتعايش السلمي بين جميع أبناء الوطن والمضي فى طريق بناء مؤسسات الدولة».

واستنكر البيان ما وصفه بـ«التهميش الممنهج من قبل الحكومات المتعاقبة في هضم الحقوق الأساسية الأصيلة لمكون الطوارق وعدم تقديم الخدمات اللازمة لمناطقهم»، مؤكدًا استعداد منظمة شباب الطوارق «من أجل وضع أسس لعمل جاد يستهدف مشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش من أجل النهوض بشباب قادر لمستقبل مزدهر».

وأكد البيان أن تأسيس المنظمة «جاء كخطوة على بداية الطريق الصحيح لتوحيد الرؤى والأفكار مع أبناء الوطن لتذليل الصعاب وفتح قنوات جادة وفاعلة لبناء الثقة وخلق جسر التواصل مع الجهات الفاعلة ولملمة المشاكل الخاصة والعامة والوقوف صفًا واحدًا ضد أي تهديد يحاول تمزيق النسيج الاجتماعي لأبناء الوطن».

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