القبض على 30 مهاجرًا مصريًا غرب طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 13 أغسطس 2018, 06:29 مساء
المهاجرون المصريون بعد ضبطهم غرب طبرق. (الإنترنت)

ألقت السلطات الأمنية والعسكرية، صباح اليوم الإثنين، القبض على 30 مهاجرًا غير شرعي يحملون الجنسية المصرية بالقرب من بوابة السهل (15 كلم غرب مدينة طبرق) كانوا على شاحنة متوسطة الحجم.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» إن الشاحنة التي كانت تقل المهاجرين المصريين حاولت صباح اليوم اختراق البوابة مستغلة انشغال عناصر الأمن في عمليات التفتيش وتمكنت من الهروب، لكن جرى ملاحقتها والتعامل معها بالقرب من منطقة المرصص (25 كلم غرب طبرق).

وأكد المصدر الأمني إحالة القضية إلى الجهات المختصة للتحقيق مع صاحب الشاحنة وترحيل المهاجرين المصريين إلى بلادهم عبر منفذ إمساعد البري بالتنسيق مع مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية.

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