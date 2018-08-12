آمر منطقة الخليج يعقد اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في أجدابيا

اجتماع آمر منطقة الخليج مع الأجهزة الأمنية في أجدابيا. (مديرية أمن أجدابيا)

عقد آمر منطقة الخليج العسكرية وغرفة عمليات أجدابيا وضواحيها العميد فوزي المنصوري، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا أمنيًا موسعًا بمقر المنطقة العسكرية في مدينة أجدابيا، مع مديري ورؤساء الأجهزة الأمنية في المدينة وعميد بلدية أجدابيا العقيد سعد العكوكي.

وقالت وحدة الإعلام بقسم العلاقات العامة عبر صفحة مديرية أمن أجدابيا على موقع «فيسبوك» إن العميد فوزي المنصوري ناقش مع مسؤولي الأجهزة الأمنية خلال الاجتماع العديد من المشاكل الأمنية العالقة وتطرق إلى كيفية التنسيق بينها لإنجاح عملية إشهار الأمن بالمنطقة.

وأضافت أن الاجتماع تطرق إلى المشاكل التي تواجه المواطن وكيفية تأمين المصارف خلال أيام عيد الأضحى المبارك وكيفية تقسيم المهام الأمنية بين الأجهزة الأمنية خلال هذة الفترة.

وأشارت وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا إلى أن مدير الأمن العقيد سالم ماضي أكد أن الاجتماع هو خطوة أولى لاجتماعات أمنية لاحقة، مؤكدًا استعداد المديرية لمد يد العون لأي جهة أمنية في نطاق خدماتها.