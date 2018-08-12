«داخلية الوفاق» تنفي اندلاع اشتباكات في معبر وازن

الجانب التونسي من معبر وازن الحدودي. (الإنترنت)

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي كافة، عن اندلاع أي اشتباكات في المعبر الحدودي «وازن».

وأكدت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأوضاع الأمنية بالمنطقة تسير بالشكل الطبيعي، مشيرة إلى أن المعبر مغلق من الجانب التونسي منذ عدة أيام.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام كافة بمختلف أنواعها إلى ضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي.

كان مصدر أمني أعلن مساء السبت إعادة فتح معبر وازن - الذهيبة البري أمام حركة التنقل بين تونس وليبيا، مؤكدًا أن الحركة باتت اعتيادية بالمعبر.