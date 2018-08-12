الأرصاد: طقس مستقر على أغلب مناطق البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يستمر استقرار الطقس على أغلب مناطق البلاد نتيجة تأثير امتداد مرتفع جوي.

ونوهت النشرة الصادرة عن المركز إلى أن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح بين 30 و35 مْ على أغلب مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تبقى مرتفعة نسبيًا على أغلب مناطق الوسط والجنوب، إذ تتراوح بين 36 و41 م، وتتكاثر السحب غدًا على غدامس مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36مْ.

بن جواد - سهل بنغازى حتى إمساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و33مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، بينما تتراوح على الدواخل بين 34 و38.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على غات، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و41.

الكفرة - تازربو - السرير

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعـة، وتتراوح درجـات الحـرارة القصوى بين 38 و42.