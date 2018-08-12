مديرية أمن طرابلس تطالب بوقف تجارة المواشي على الطرقات

دعت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، المواطنين إلى عدم بيع المواشي على الطرقات العامة، وذلك قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل «فيسبوك»: إن «البيع على الطرقات يسبب ازدحامًا يعرقل حركة السير وخاصة أمام سيارات الإسعاف والمطافئ». وحثت المديرية المواطنين على «البيع في الأماكن المخصصة لبيع المواشي».

من جهة أخرى، أعلنت المديرية بدء أعمال النظافة والصيانة وإزالة العوائق في الطريق السريع وادي الربيع، مشيرة إلى أن «رجال فرقة المهام الخاصة عين زارة التابعة لشرطة النجدة يؤدون المهمة».

