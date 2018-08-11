استئناف أعمال صيانة مستشفى مصراتة المركزي

مستشفى مصراته المركزي. (أرشيفية: الإنترنت)

استأنف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، أعمال صيانة مستشفى مصراتة المركزي، وذلك بعد تخصيص المبالغ اللازمة لاستكمال العمل به من مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني.

وأكد مدير مكتب مشروعات مصراتة بالجهاز، المهندس محمود شلاك في تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال)، بدء العمل الفعلي في استكمال الصيانة من الشركات المتعاقد معها.

وينتظر قريبًا وصول الشركات الأجنبية المساندة، والعمل جارٍ لإتمام إجراءات دخول العناصر التابعة لها، وفق المسؤول بالجهاز.

وأوضح شلاك أن المدة المتوقَّعة لانتهاء جميع أعمال الصيانة والتجهيز تتراوح بين 6 و12 شهرًا من الآن.