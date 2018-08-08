«الليبية للاستثمار»: مسلحون يمنعون موظفي المؤسسة من الانتقال إلى مقر مستقل

كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار عن أن مسلحون تابعين للكتيبة التي تقوم بحماية البرج الذي تتخذ منه المؤسسة حاليا مقرا لها قاموا بمنع موظفي المؤسسة من الانتقال إلى «مقر أخر مستقل وأكثر ملائمة».

وقالت المؤسسة في بيان أصدرته ليل الثلاثاء إن «المؤسسة لديها الرغبة في نقل بعض إداراتها إلى مقر أخر مستقل وأكثر ملائمة من الناحية الأمنية إلا أن المسلحين منعوا الموظفين من الانتقال».

ولفتت المؤسسة إلى أن «مسلحين أجبرو مدير إدارة تقنية المعلومات على ايقاف البريد الالكتروني لرئيس المؤسسة والمدير التنفيذي ومدير الادارة المالية ومدير العمليات والتشغيل وبعض الادارات التنفيذية الأخرى».

يذكر أن مصدر من المؤسسة الليبية للاستثمار قال لـ«بوابة الوسط» الاثنين الماضي إن شهود عيان شاهدوا مجموعة تابعة لـ«كتيبة النواصي» التي يرأسها مصطفى قدور، خطفت مدير الشؤون المالية بالمؤسسة هيثم الهادي بعد نهاية دوام عمله في طرابلس.

وأضاف المصدر أن الشهود أكدوا أن الخاطفين اقتادوا هيثم الهادي من مقر المؤسسة في برج طرابلس الذي يقع تحت حراسة كتيبة النواصي نفسها إلى ميدان الشهداء، حيث جرى استبدال السيارة بسيارة أخرى نوع (شفروليه) دون لوحات، وذات زجاج معتم.