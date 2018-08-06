«صحة الموقتة» تعلن تنظيم الملتقى الأول للرعاية الصحية الأولية في ليبيا‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الإثنين 06 أغسطس 2018, 05:08 مساء

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة، تنظيمها للملتقى الأول للرعاية الصحية الأولية في ليبيا تحت شعار «الواقع والتطلعات».

وأوضح مسؤول الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط»، الاثنين، أن الوزارة ستكشف موعد الملتقى فور الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لإقامته، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيتضمن عدة فعاليات علمية وجلسات للنقاش المفتوح ضمن برنامج الوزارة لتطوير مراكز الرعاية الصحية في جميع مناطق ليبيا لدعم وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية في البلاد.

وذكر الطرابلسي أن الملتقى سيسهم في تطور الرعاية الصحية في ليبيا، والاستفادة من كافة الفعاليات الصحية المؤثرة، وفي المقابل نقل خبراتها الطويلة في مجال الرعاية الصحية وحرصها على مواكبة كافة المستجدات وإيجاد حلول سريعة وعاجلة للمشاكل الفنية العالقة على المستويين المحلي والإقليمي.

وأضاف أن الملتقي يهدف إلى تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة الخدمات على مستوى المناطق وصولاً لخدمات رعاية صحية جيدة، وتعزيز قدرة الوزارة على التخطيط الفعال لتنفيذ برامج خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيقها، ودعم المجتمع للبرامج الصحية والمشاركة مع نظام الرعاية الصحية على المستوى المحلي وفقًا لاستراتيجية الوزارة خلال العام 2018.

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