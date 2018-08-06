جمارك مصراتة تطارد مهربي الخردة

شاحنات في مدينة مصراتة . (لجنة أزمة الوقود)

أجرى حرس الجمارك مصراتة والقوات المساندة انتشارا مكثفا لردع ومطاردة مهربي الخردة.

وقال منشور على صفحة لجنة أزمة الوقود والغاز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن حرس الجمارك سجل انتشارا مكثفا أمام جزيرة الميناء.

وتزايدت خلال العامين الأخيرين ظاهرة تهريب الخردة بشكل يضر بالاقتصاد الوطني.

وفي نوفمبر عام 2016 قررت بلدية مصراتة حظر تصدير الخردة عبر ميناء مصراتة البحري ومخاطبة الجهات المسؤولة لوضع الحظر موضع التنفيذ.

كانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، طالبت الجهات المعنية، أمس الأحد بضرورة وضع الضوابط اللازمة المنظِّمة لعمل محال الخردة، مشيرة إلى أن تجارتها أصبحت «مشهدا جديدا من مشاهد الفوضى في البلاد».