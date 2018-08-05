النويري لويليامز: تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب خطة عمل متكاملة

شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، خلال لقائه بمكتبه في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، على أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب خطة عمل متكاملة.

وقال النويري في تصريح صحفي تلقته «بوابة الوسط» من مكتبه، إنه بحث مع ويليامز آخر المستجدات السياسية والأوضاع والاقتصادية والأمنية في البلاد ودور البعثة الأممية في تجاوز ليبيا لما تمر به من أوضاع صعبة.

وأضاف النويري أنه أبدى خلال اللقاء مع ويليامز ملاحظاته حول عمل البعثة الأممية في البلاد خلال الفترة الماضية، خاصة تركيزها على الجانب السياسي «دونما إيلاء أهمية أكبر للجانبين الأمني والاقتصادي.»

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري للمسؤولة الأممية أنه «لتحقيق الاستقرار في ليبيا يجب أن تكون هناك خطة عمل متكاملة لحل الأزمة من كافة مناحيها وبشكل متوازٍ في كافة المسارات السياسي والأمني والاقتصادي».