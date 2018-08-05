أبوبكر بعيرة: الهيئة الاستشارية ستفصل في مشروع قانون الاستفتاء وقرارها ملزم للنواب

أكد عضو مجلس النواب عن بنغازي أبوبكر بعيرة على أن «الهيئة الاستشارية التابعة للبرلمان ستفصل في مشروع قانون الاستفتاء وقرارها ملزم للنواب».

وقال بعيرة لقناة «الغد الإخبارية» الفضائية «هناك رأي طرح وأخذ به وهو احالة موضوع الخلاف إلى هيئة استشارية تتكون من مجموعة قانونيين ليسو أعضاء بالمجلس وتابعة للبرلمان».

وأضاف: «من المعروف أن ليبيا تكونت باتحاد الأقاليم التاريخية الثلاث برقة وطرابلس وفزان وهناك اختلافات بين الأقاليم في الرؤى ونواب برقة يشعرون أن الاستفتاء والدستور القادم يجب أن يبنى على قاعدة العدالة بين الأقاليم».

وأشار بعيرة إلى أن إشكالية النصاب القانوني هي التي دفعت إلى تأجيل جلسة مجلس النواب لمدة أسبوعين.