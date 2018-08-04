عقيلة والثني يؤكدان دعم الأمن بمدينة درنة وتوفير ما يلزم سكانها

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني ضرورة «دعم الأمن بمدينة درنة وتوفير ما يلزم سكانها».

وقال المستشار الإعلامي فتحي المريمي لـ«بوابة الوسط»، السبت، «المستشار عقيلة التقى رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، بمدينة القبة وناقش معه جملة من الموضوعات والقضايا».

ولفت المريمي إلى أن المستشار عقيلة وجه بضرورة «توفير ما يلزم لسكان مدينة درن من خلال الوزارات والهيئات والمؤسسات المختصة».

وأشار المريمي إلى أن المستشار عقيلة ناقش أيضًا «موضوع توريد الأعلاف لمربي المواشي في كل أنحاء البلاد، واﻻهتمام بتنفيذ مشاريع مطار الأبرق الدولي وغيرهما من الموضوعات المتعلقة بتوفير السلع التموينية والدوائية ونظافة البيئة».