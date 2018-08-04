الحرس البلدي يبدأ حملة تفتيشية على المحلات والصيدليات والمخابز في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 04 أغسطس 2018, 06:06 مساء

بدأت دوريات الحرس البلدي في بني وليد، اليوم السبت، في القيام بحملة تفتيشية على المحال التجارية والصيدليات والمخابز الواقعة في نطاق المدينة.

وذكر جهاز الحرس البلدى بني وليد، أن الجولة التفتيشية تضمنت عدة محال تجارية والمخابز إضافة إلى أسواق الخضراوات لمعاينة الخضراوات والأسعار، إضافة إلى معرفة الإجراءات الصحية للعمال الذين يعملون في تلك الأسواق حفاظًا على صحة المواطن.

كما واصل جهاز الحرس البلدى بني وليد جولاته التفتيشية على الصيدليات الواقعة في نطاق المدينة للتأكد من عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية، أو أدوية ممنوعة.

وتأتي هذه الجولات ضمن المهام التي يقوم بها جهاز الحرس البلدي، التي تشمل كافة المحلات التجارية بالمدينة.

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