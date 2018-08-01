مستشفى قورينا: أكثر من 70 ألف متردد على العيادات الخارجية بالنصف الأول من 2018‎

قال عضو مكتب الإعلام والتثقيف الصحي بمستشفى قورينا للأمومة والطفولة والطوارئ في شحات محمد أبوعجيلة، إن العيادات الخارجية التابعة للمستشفى استقبلت أكثر من 70 ألف متردد خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح أبوعجيلة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن المترددين تلقوا العديد من الخدمات الطبية في العيادات الخارجية التي تضم تخصصات طبية مختلفة منها الأطفال والباطنة والأسنان والعيون والجلدية والأنف وأذن وحنجرة والجراحة العامة، وجراحة العظام والنساء وجراحة المسالك والتصوير التلفزيوني وتخطيط القلب، والبخار، وحجرة خاصة بالإسعاف والطوارئ.

وأضاف أبوعجيلة أن قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى قورينا للأمومة والطفولة استقبل خلال شهر يوليو المنقضي 2802 حالة طارئة، بينما أجرى قسم العمليات حوالي 43 عملية جراحية، فيما قسم الأشعة استقبل خلال يوليو 510 حالة والتحاليل 430 حالة.

وذكر أبوعجيلة في معرض حديثه أن المستشفى يٌقدم خدماته رغم شح مواد التشغيل في مختلف التخصصات، لافتًا إلى أن المستشفى يعمل حاليًا على تجهيز قسم الكلى الذي سيتم افتتاحه خلال الفترة المقبلة.