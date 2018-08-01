وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تعلن عودة «الإنتربول» للعمل من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 07:47 مساء
شعار الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول». (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية «الإنتربول» استأنف عمله بشكل طبيعي في العاصمة طرابلس بعد رفع الحظر الذي كان مفروضاً عليه بعد تسديد كافة المساهمات المستحقة للمنظمة.

وزار وفد من منظمة «الإنتربول» لمكافحة الإرهاب عدة جهات تابعة لوزارتي العدل والداخلية للبدء في عملية ربط لأحدث الأنظمة المعمول بها في مجال مكافحة الإرهاب تحت مسمى مشروع فيرست وفقًا للصفحة الرسمية للوزارة  على «فيسبوك».

ولفتت الوزارة إلى أنه جرى التنسيق مع «الإنتربول» لتكون ليبيا ضمن الدول المستفيدة من مشروع «ione» لدعم الدول الأفريقية، كما جرى التنسيق لعقد لقاء مع «الإنتربول» من أجل بحث انضمام ليبيا لمشروع «flay way» لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأكدت الوزارة أن مكتب «الإنتربول» باشر بربط قاعدة بيانات الإنتربول لمنظومة الأسلحة «iarms» لتتبع الأسلحة النارية المفقودة والمسروقة ، كما اتخذت الإجراءات للانضمام إلى عملية «تريقر» التي تنظمها وتشرف عليها المنظمة الدولية  للحد من التحركات الإرهابية وتقليل الاتجار وانتشار الأسلحة.

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