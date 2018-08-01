رئيس الحكومة الموقتة يعلن بدء إعادة إعمار جامعة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 07:23 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني. (مركز الإنتاج الإعلامي)

أعلن رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني البدء في المرحلة الأولى من إعادة إعمار جامعة بنغازي وصيانة مرافقها.

ورفع رئيس الحكومة عبد الله الثني الستار عن حجر الأساس الذي وضع على مدخل الجامعة في منطقة قاريونس بمدينة بنغازي.

وقال مركز الإنتاج الإعلامي بالجامعة الأربعاء إن رئيس الحكومة عبد الله الثني استمع لشرح مفصل من مدير الإدارة الفنية والمشروعات سليم الفارسي وعن المدة الزمنية التي تستغرقها عملية إنجاز تلك المشاريع.

كما منح رئيس الحكومة إدارة الجامعة مدة شهر لإعداد تقريرعنها مرفقًا بكافة المستندات الخاصة بها لتتخذ الحكومة القرار المناسب الذي يضمن حقوق الجامعة من جميع النواحي الإدارية والقانونية.

وشدد الثني خلال جولته بضرورة سرعة البدء في تنفيذ هذه الأعمال وأكد بأنه في حالة تأخر أي شركة عن بداية تنفيذ العقد المبرم معها لأسبوع «سيتم سحب المشروع منها».

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