عبد النبي أبوعرابة: الوضع الأمني في تاورغاء ممتاز.. ونطالب حكومة الوفاق بالبدء في صيانة المرافق الصحية والتعليمية

القاهرة - بوابة الوسط : جيهان الجازوي | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 07:38 مساء

أكد عضو  لجنة تنفيذ اتفاق المصالحة «تاورغاء مصراتة» عبد النبي أبوعرابة أن الوضع الأمني في تاورغاء «ممتاز»، مطالبًا حكومة الوفاق بضرورة البدء في تهيئة المدينة وصيانة المرافق الصحية والتعليمية «حتى تشجع المواطنين على البقاء بالمدينة».

وقال عبد النبي أبو عرابة لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، «منذ توقيع ميثاق المصالحة إلى الآن هناك بطء من الحكومة في تنفيذ برنامج التهيئة من أجل تسهيل عودة أهالي المدينة».

وأضاف: «اقترب الموسم الدراسي وكل ما قامت به الحكومة مجرد تقييم للأضرار، مثلاً هناك لجنة من وزارة الصحة الآن متواجدة لأجل تقيم الأضرار بالمرافق الصحية، ولكن هل سنرى عملاً حقيقيًّا على أرض الواقع لتشجيع الأهالي للعودة».

ولفت عبد النبي أبوعرابة إلى أنه بعد توقيع الميثاق «الجميع ينظر للقضية على أنها انتهت وهناك مخيمات تطالب الآن الأهالي بإخلائها لأنها تابعة لبعض الشركات. هم يعتقدون أن المدينة جاهزة لاستقبالهم ولكن للأسف الحكومة لم تقم بأي شيء من أجل عودة كاملة للأهالي».

إقرأ أيضًا: عقبات في طريق استقرار أهالي تاورغاء في مدينتهم

وأشار أبو عرابة إلى أن هناك «مشكلة البحث عن المفقودين، التي لم يتم العمل عليها إلى الآن، وهذا بسبب إقرار هيئة للبحث عن المفقودين دون تسمية رئيس إلى الآن وهذا عائق في دخول الهيئة إلى المدينة حتى الآن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السراج يبحث مع المشري خطة الإصلاح الاقتصادي المتوقع تنفيذها قريبًا
ليبيا
صحف إيطالية: كونتي كسب جولة حاسمة في «مشادته» مع ماكرون حول ليبيا
ليبيا
الأرصاد: طقس معتدل على شمال ليبيا ورطوبة عالية على المناطق الساحلية
ليبيا
الطفلة أنبوثي.. قصة إنسانية من جحيم المهربين إلى منزل عبدالعاطي في بني وليد
ليبيا
ارتفاع سلة العملات الأجنبية الرئيسية أمام الدينار بالسوق الرسمية
ليبيا
ترامب: إيطاليا هي المرجعية لأوروبا في المسألة الليبية
ليبيا
تعرف على خبايا النسخة 117 للدوري الإيطالي مع رونالدو
رياضة عالمية
الدلال: إصدار «فزان عبر العصور» توثيق لم يحدث منذ 50 عامًا في ليبيا
ليبيا
فيروس «غامض» يهدد حياة 900 مليون شخص على وجه الأرض
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طفل في السادسة يصبح نجمًا على «يوتيوب».. لهذا السبب