عبد النبي أبوعرابة: الوضع الأمني في تاورغاء ممتاز.. ونطالب حكومة الوفاق بالبدء في صيانة المرافق الصحية والتعليمية

أكد عضو لجنة تنفيذ اتفاق المصالحة «تاورغاء مصراتة» عبد النبي أبوعرابة أن الوضع الأمني في تاورغاء «ممتاز»، مطالبًا حكومة الوفاق بضرورة البدء في تهيئة المدينة وصيانة المرافق الصحية والتعليمية «حتى تشجع المواطنين على البقاء بالمدينة».

وقال عبد النبي أبو عرابة لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، «منذ توقيع ميثاق المصالحة إلى الآن هناك بطء من الحكومة في تنفيذ برنامج التهيئة من أجل تسهيل عودة أهالي المدينة».

وأضاف: «اقترب الموسم الدراسي وكل ما قامت به الحكومة مجرد تقييم للأضرار، مثلاً هناك لجنة من وزارة الصحة الآن متواجدة لأجل تقيم الأضرار بالمرافق الصحية، ولكن هل سنرى عملاً حقيقيًّا على أرض الواقع لتشجيع الأهالي للعودة».

ولفت عبد النبي أبوعرابة إلى أنه بعد توقيع الميثاق «الجميع ينظر للقضية على أنها انتهت وهناك مخيمات تطالب الآن الأهالي بإخلائها لأنها تابعة لبعض الشركات. هم يعتقدون أن المدينة جاهزة لاستقبالهم ولكن للأسف الحكومة لم تقم بأي شيء من أجل عودة كاملة للأهالي».

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وأشار أبو عرابة إلى أن هناك «مشكلة البحث عن المفقودين، التي لم يتم العمل عليها إلى الآن، وهذا بسبب إقرار هيئة للبحث عن المفقودين دون تسمية رئيس إلى الآن وهذا عائق في دخول الهيئة إلى المدينة حتى الآن».