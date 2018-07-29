مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين في حادث سير مروع جنوب سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 29 يوليو 2018, 09:32 مساء
إحدى السيارات في موقع الحادث جنوب سرت. (صفحة سرت نيوز على فيسبوك)

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأُصيب اثنان آخران، جراء حادث سير مروع بسبب اصطدام سيارتين على الطريق الرئيسي جنوب مدينة سرت.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» إن الحادث وقع بين سيارتين، الأولى نوع (هيونداي) والثانية (تراجيت حافلة) على بعد 30 كلم بالطريق الرئيسي جنوب سرت.

وأوضح المصدر أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة ووجود كثبان رملية على الطريق، ما أدى إلى انقلاب السيارة الأولى ومصرع خمسة ركاب كانوا يستقلونها بينهم قائد المركبة.

وأضاف أن المتوفين هم: عيسى محمد أبوبكر وآمنة عثمان وأحمد جلال جمعة وحواء عثمان سليمان ومروة عيسى جبريل، بينما المصابان هم عائشة موسى علي وحسين موسى محمد، جرى نقلهما لمستشفى «ابن سيناء» لتلقي العلاج.

الكثبان الرملية على الطريق الرئيسي جنوب سرت. (صفحة سرت نيوز على فيسبوك)
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