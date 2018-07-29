«المركزي»: 374 مليون دينار سيولة نقدية خلال شهرين

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن توزيع سيولة نقدية لشهري يوليو وأغسطس على فروع عدد من المصارف بعدد من المناطق بإجمالي يصل إلى 374 ملايين دينار.

وأظهر بيان للمصرف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه بالنسبة لشهر يوليو جرى توزيع سيولة على عدد من المصارف بمنطقة طرابلس بإجمالي 98 مليون دينار.

وأوضح أن تلك السيولة توزعت بواقع 23 مليون دينار على فروع مصرف الوحدة، و30 مليون دينار إلى فروع مصرف التجاري الدولي. بالإضافة إلى مصرف شمال أفريقيا بواقع 25 مليون دينار، ومصرف الصحاري بقيمة 20 مليون دينار.

في حين وزع المصرف المركزي سيولة لشهري يوليو وأغسطس على فروع مصرف الجمهورية في طرابلس بإجمالي يصل إلى 112 مليون دينار.

في الوقت نفسه، أعلن المصرف المركزي عن ضخ 114 مليون دينار سيولة نقدية في عدد من مصارف منطقة الجبل الغربي خلال شهري يوليو وأغسطس.

وأورد المركزي، أسماء وفروع البنوك التي تلقت السيولة خلال تلك الفترة، مقدرا إجمالي ما تلقته فروع مصرف الجمهورية بنحو 64 مليون دينار .

وضخ «المركزي» 29 مليون دينار في فروع مصرف الوحدة بالجبل الغربي، مقابل 21 مليون دينار في مصرف شمال إفريقيا.

كما أعلن المركزي ضخ 50 مليون دينار سيولة نقدية في عدد من مصارف الزاوية ومنطقة الجبل الغربي خلال شهري يوليو وأغسطس.

وقدرت بيانات المصرف المركزي إجمالي ما تلقته فروع مصرف الوحدة بنحو 17.5 مليون دينار، فيما ضخ 13.5 مليون دينار في فروع المصرف التجاري الوطني، و12 مليون دينار لمصرف شمال إفريقيا.

وضخ «المركزي» 7 مليون دينار في فروع مصرف الصحارى بالمنطقة الوسطى.