اعتداء على محطة «26» من قبل مجهول يوقف تدفق المياه إلى خزان بوزيان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 06:46 مساء
اثار الاعتداء على المحطة 26 خط ترهونة - بوزيان. (جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، تعرض محطة (26) خط ترهونة - بوزيان لاعتداء من قبل مجهول، ما أدى إلى إيقاف تدفق المياه إلى خزان بوزيان، بحسب ما نشره الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أمس الجمعة.

ونقلت صفحة الجهاز عن مدير منطقة غريان بمنظومة الحساونة- سهل الجفارة، المهندس علي الحبشي قوله: «إن المحطة رقم (26) تعرضت يوم الخميس إلى اعتداء من قبل مجهول، مما أدى إلى فقد كميات كبيرة من المياه وإيقاف تدفق المياه إلى خزان بوزيان إلى حين إصلاح وصيانة المحطة (26)».

وأكد المهندس علي الحبشي أن فريق الصيانة والتشغيل بمنطقة غريان قام على الفور بالإجراءات الأولية للصيانة بإقفال الخط الرئيسي والبدء في صيانة المحطة، مشيرًا إلى أن المياه ستعود إلى التدفق من جديد يوم الأحد المقبل بشكل تدريجي.

وناشد مدير منطقة غريان بمنظومة الحساونة- سهل الجفارة، المهندس علي الحبشي، كافة الأهالي بالمنطقة إلى حماية هذا المشروع من عمليات التخريب والنهب والتدمير والتوصيلات غير القانونية، بحسب ما نشرته صفحة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

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