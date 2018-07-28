بالصور: رئيس جديد يستلم رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 01:32 صباحا
صور مراسم التسليم والاستلام التي جرت بقاعدة طرابلس البحرية. (مكتب الإعلام والثقافة البحرية)

استلم اللواء بحار عبدالحكيم أبوحولية مهامه رئيسًا جديدا لرئاسة أركان القوات البحرية بقاعدة طرابلس والتابعة لحكومة الوفاق الوطني.

ونشر مكتب الإعلام والثقافة البحرية بالقوات البحرية الليبية صورا لمراسم التسليم والاستلام بين رئيس الأركان البحرية السابق اللواء بحار  سالم رحومة والرئيس الجديد اللواء بحار عبدالحكيم أبوحولية.

وأشار مكتب الإعلام والثقافة البحرية بالقوات البحرية الليبية إلى أن مراسم التسليم والاستلام جرت بقاعدة طرابلس البحرية يوم الأربعاء الماضي.

يذكر أن الرئيس الجديد لرئاسة أركان القوات البحرية اللواء بحار عبدالحكيم أبوحولية يحمل بكالوريوس علوم بحرية من ألمانيا سنة 1982 وشغل عدد من المناصب من أهمها آمر قاعدة طرابلس البحرية وآمر مركز الدراسات البحرية وآمر لواء المهام الخاصة قاعدة طرابلس البحرية وآمر سرايا الطلبة بالأكاديمية البحرية.

صور مراسم التسليم والاستلام التي جرت بقاعدة طرابلس البحرية. (مكتب الإعلام والثقافة البحرية)
صور مراسم التسليم والاستلام التي جرت بقاعدة طرابلس البحرية. (مكتب الإعلام والثقافة البحرية)
صور مراسم التسليم والاستلام التي جرت بقاعدة طرابلس البحرية. (مكتب الإعلام والثقافة البحرية)
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